Проф-установка межкомнатных дверей – СПб в день обращения начиная с 2004 года

Необходим монтаж дверей в СПб или Ленинградской области?

Оказываем профессиональную услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, начиная с 2004-года. Наши партнёры — розничные магазины и сети, обратившись к нам напрямую, вы гарантированно получите качественную услугу, даже немного дешевле.

Монтажники в штате! Это огромное преимущество, ведь диспетчерские организации и иные посредники, как правило, не отвечают за качество, не контролируют процесс и результат.

Смета не станет сюрпризом в конце, так как мастер согласует её с вами до начала работ!

Оплата — по факту!

«ГОСТ Плоскость» — это когда все элементы новой конструкции подогнаны с высокой точностью, прочно закреплены и монтаж межкомнатных дверей обошёлся недорого!

Установка дверей 1 850 руб. Уточнить Ваше полотно

до 7 000 руб. Гарантия

1 год Стоимость

иных работ Оплата

по факту

Внимание! У нас возможна установка межкомнатных дверей в кредит, Вы можете заплатить за нашу услугу

«установка двери»

кредитной картой!

Оборудование

Все сотрудники укомплектованы профессиональным спец-комплектом, стоимость которого превышает 200 000 руб. Торцовочные и продольные пилы, фрезера, шаблоны, микро-шпильки, в наших руках не просто электро инструмент, потому установить дверь в нашей компании престижно.

Умеем

Установка дверей любых производителей; Евро-монтаж короба на специальный, скрытый крепёж — это значит, что установить межкомнатную дверь надёжно наша основная задача; Врезка фрезером карточных и скрытых петель, магнитных замков и механизмов; Наша установка межкомнатных дверей Санкт-Петербург — это проф монтаж распашных, складных, раздвижных купе перегородок, да всё что угодно; Проф-крепление различного типа наличника, доборов, карнизов и капителей, как в заводской шип/паз, так и на пену + микро-шпильки.

Ваш Бонд

Наши гарантии по Договору, Акту приема-передачи и пост гарантийное обслуживание = Ваше спокойствие, то есть установка межкомнатных дверей под ключ.

А ещё «Ploskost SPb» гарантирует:

довести «до ума» начатое с соблюдением технологии; точность формирования выборки под фурнитуру; аккуратность подгонки всех элементов блока; проверенные марки крепёжных материалов и пены.

Как следствие надёжность и высокие эксплуатационные характеристики смонтированной двери.

Бонусы на объеме

Делаем скидки на нашу услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, для заказчиков 3-х и более единиц. Уменьшение стоимости составит от 3% до 10% на все основные и дополнительные работы. Желаете немного сэкономить — позвоните или напишите нам.

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