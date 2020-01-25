Установка межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге

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Проф-установка межкомнатных дверей – СПб в день обращения начиная с 2004 года

Подробности

Процесс установки межкомнатных дверей в СПб Наша установка межкомнатных дверей, мастер в работе

 

Необходим монтаж дверей в СПб или Ленинградской области?

  • Оказываем профессиональную услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, начиная с 2004-года. Наши партнёры — розничные магазины и сети, обратившись к нам напрямую, вы гарантированно получите качественную услугу, даже немного дешевле.
  • Монтажники в штате! Это огромное преимущество, ведь диспетчерские организации и иные посредники, как правило, не отвечают за качество, не контролируют процесс и результат.
  • Смета не станет сюрпризом в конце, так как мастер согласует её с вами до начала работ!
  • Оплата — по факту!

«ГОСТ Плоскость» — это когда все элементы новой конструкции подогнаны с высокой точностью, прочно закреплены и монтаж межкомнатных дверей обошёлся недорого!

 

Установка дверей 1 850 руб. Уточнить

 

Ваше полотно
до 7 000 руб.

 

Гарантия
1 год

 

Стоимость
иных работ

 

Оплата
по факту

 

Заплатить за установку межкомнатных дверей кредитной картой

Внимание!

У нас возможна установка межкомнатных дверей в кредит, Вы можете заплатить за нашу услугу
«установка двери»
кредитной картой!

 

Оборудование

Все сотрудники укомплектованы профессиональным спец-комплектом, стоимость которого превышает 200 000 руб. Торцовочные и продольные пилы, фрезера, шаблоны, микро-шпильки, в наших руках не просто электро инструмент, потому установить дверь в нашей компании престижно.

 

Реальная скидка на установку дверей в СПб. 2000 рублей всем желающим!

 

Умеем

ustanovim

  1. Установка дверей любых производителей;
  2. Евро-монтаж короба на специальный, скрытый крепёж — это значит, что установить межкомнатную дверь надёжно наша основная задача;
  3. Врезка фрезером карточных и скрытых петель, магнитных замков и механизмов;
  4. Наша установка межкомнатных дверей Санкт-Петербург — это проф монтаж распашных, складных, раздвижных купе перегородок, да всё что угодно;
  5. Проф-крепление различного типа наличника, доборов, карнизов и капителей, как в заводской шип/паз, так и на пену + микро-шпильки.

ustanovim

 

Ваш Бонд

Наши гарантии по Договору, Акту приема-передачи и пост гарантийное обслуживание = Ваше спокойствие, то есть установка межкомнатных дверей под ключ.
А ещё «Ploskost SPb» гарантирует:

  1. довести «до ума» начатое с соблюдением технологии;
  2. точность формирования выборки под фурнитуру;
  3. аккуратность подгонки всех элементов блока;
  4. проверенные марки крепёжных материалов и пены.
Как следствие надёжность и высокие эксплуатационные характеристики смонтированной двери.

 

Установка дверей отзывы

 

Бонусы на объеме

Делаем скидки на нашу услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, для заказчиков 3-х и более единиц. Уменьшение стоимости составит от 3% до 10% на все основные и дополнительные работы. Желаете немного сэкономить — позвоните или напишите нам.

 

Бесплатная консультация специалиста

Один звонок это решение вопроса. ☎ +7 (812) 715-88-44
Или воспользуйтесь формой обратной связи:

 

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Наша установка межкомнатных дверей в СПб

Видео презентация нашего инструмента

 

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Отличаемся!

ПроцессОппонентыПлоскость
Решили заказать установку Любезное
телефонное общение		 Инжиниринг
даже по телефону
Знакомство Неявка мастера в
назначенное время		 А мы прибудем в
согласованный момент!
Цена Увиливание от расчета
ценника наперёд		 Окончательная смета
в самом начале
Оборудование Рюкзак за
спиной		 Проф инструмент
и надёжная пена ТИТАН
В конце Не убранный мусор
и бардак		 Максимально чисто,
всё на своих местах
Оплата
труда		 Дайте аванс По факту
Что-то перестало работать Абонент
не в сети		 Быстрый выезд и
решение вопроса

 

Монтаж и установка межкомнатных дверей — наши лицензии и сертификаты:

View the embedded image gallery online at:
http://ploskostspb.ru/#sigProIdf390ec7fa2

 

Мастер по установке межкомнатных дверей в СПб

Нужен опытный мастер
монтажник дверей?
Срочно?

Прямо в точку! Без посредников, диспетчеров и комиссий.
Позвоните нам прямо сейчас! Или закажите звонок:

Заказать монтаж
 

 

 

Наша установка межкомнатных дверей в СПб от производителя и поставщика:

  • Двери БЕРЕСТ
  • Ивком
  • Варадор
  • Аргус
  • Петровичь
  • Оникс
  • Эстет
  • Belora Wood
  • Двери Бург
  • Максидом
  • Альверо Лидер
  • ОКА
  • Брянский Лес
  • Брайтдорс
  • Leroy Merlin
  • Fineza Puretta
  • Волховец
  • Za Door
  • Фрамир
  • Софья

Монтажный калькулятор

Стоимость двери за полотно ?Чтобы рассчитать стоимость установки дверей, укажите цену новой двери без короба, наличников, замков и петель — только за полотно.

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  до 7 000 до 20 000 до 30 000 от 30 000
Установка одинарной двери 1850 2100 2400 2900
Установка двойной двери 3330 3780 4320 5220
Установка добора до 120 мм 800 900 1000 1200
Установка добора свыше 120 мм 1000 1100 1200 1500
Защелка 330 330 330 330
Сан/тех замок 450 500 550 600
Магнитный замок 550 600 650 700
Замок с ключем 550 600 650 700
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