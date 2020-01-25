Проф-установка межкомнатных дверей – СПб в день обращения начиная с 2004 года

Необходим монтаж дверей в СПб или Ленинградской области?
- Оказываем профессиональную услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, начиная с 2004-года. Наши партнёры — розничные магазины и сети, обратившись к нам напрямую, вы гарантированно получите качественную услугу, даже немного дешевле.
- Монтажники в штате! Это огромное преимущество, ведь диспетчерские организации и иные посредники, как правило, не отвечают за качество, не контролируют процесс и результат.
- Смета не станет сюрпризом в конце, так как мастер согласует её с вами до начала работ!
- Оплата — по факту!
«ГОСТ Плоскость» — это когда все элементы новой конструкции подогнаны с высокой точностью, прочно закреплены и монтаж межкомнатных дверей обошёлся недорого!
Установка дверей 1 850 руб. Уточнить
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Ваше полотно
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Гарантия
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Оплата
Внимание!
У нас возможна установка межкомнатных дверей в кредит, Вы можете заплатить за нашу услугу
«установка двери»
кредитной картой!
Оборудование
Все сотрудники укомплектованы профессиональным спец-комплектом, стоимость которого превышает 200 000 руб. Торцовочные и продольные пилы, фрезера, шаблоны, микро-шпильки, в наших руках не просто электро инструмент, потому установить дверь в нашей компании престижно.
Умеем
- Установка дверей любых производителей;
- Евро-монтаж короба на специальный, скрытый крепёж — это значит, что установить межкомнатную дверь надёжно наша основная задача;
- Врезка фрезером карточных и скрытых петель, магнитных замков и механизмов;
- Наша установка межкомнатных дверей Санкт-Петербург — это проф монтаж распашных, складных, раздвижных купе перегородок, да всё что угодно;
- Проф-крепление различного типа наличника, доборов, карнизов и капителей, как в заводской шип/паз, так и на пену + микро-шпильки.
Ваш Бонд
Наши гарантии по Договору, Акту приема-передачи и пост гарантийное обслуживание = Ваше спокойствие, то есть установка межкомнатных дверей под ключ.
А ещё «Ploskost SPb» гарантирует:
- довести «до ума» начатое с соблюдением технологии;
- точность формирования выборки под фурнитуру;
- аккуратность подгонки всех элементов блока;
- проверенные марки крепёжных материалов и пены.
Бонусы на объеме
Делаем скидки на нашу услугу, установка межкомнатных дверей – СПб, для заказчиков 3-х и более единиц. Уменьшение стоимости составит от 3% до 10% на все основные и дополнительные работы. Желаете немного сэкономить — позвоните или напишите нам.
Бесплатная консультация специалиста
Один звонок это решение вопроса. ☎ +7 (812) 715-88-44
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Наша установка межкомнатных дверей в СПб
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Отличаемся!
|Процесс
|Оппоненты
|Плоскость
|Решили заказать установку
|Любезное
телефонное общение
|Инжиниринг
даже по телефону
|Знакомство
|Неявка мастера в
назначенное время
|А мы прибудем в
согласованный момент!
|Цена
|Увиливание от расчета
ценника наперёд
|Окончательная смета
в самом начале
|Оборудование
|Рюкзак за
спиной
|Проф инструмент
и надёжная пена ТИТАН
|В конце
|Не убранный мусор
и бардак
|Максимально чисто,
всё на своих местах
|Оплата
труда
|Дайте аванс
|По факту
|Что-то перестало работать
|Абонент
не в сети
|Быстрый выезд и
решение вопроса
Монтаж и установка межкомнатных дверей — наши лицензии и сертификаты:
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